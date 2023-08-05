Роднина о смене гражданства фигуристкой Самоделкиной: это не потеря

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала переход фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Я бы не назвала уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей. Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идет о топ-уровне.

В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама фигуристка», - приводит слова трехкратной олимпийской чемпионки RT.

Напомним, ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин приняли решение выступать за Грузию. Под флагом новой страны они уже успели выиграть один турнир в США.