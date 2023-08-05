ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Роднина о смене гражданства фигуристкой Самоделкиной: это не потеря

Спортсменка будет представлять Казахстан.
05 августа 2023 09:08
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина прокомментировала переход фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Я бы не назвала уход Самоделкиной в сборную Казахстана большой потерей. Да, она неплохо выступала по юниорам, но речь не идет о топ-уровне.

В любом случае в родную национальную команду пробиться ей было бы тяжело. Слишком большая конкуренция. Поэтому в данной ситуации в выигрыше останутся в первую очередь Казахстан и сама фигуристка», - приводит слова трехкратной олимпийской чемпионки RT.

Напомним, ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин приняли решение выступать за Грузию. Под флагом новой страны они уже успели выиграть один турнир в США.

источник: «RT на русском»
Двукратный олимпийский чемпион объявил о скорой свадьбе
Личность своей избранницы фигурист не раскрыл.
04.08.2023 18:39
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Федерация фигурного катания России не отпускает Самоделкину в Казахстан
Cпортсменка несколько месяцев добивается смены гражданства.
04.08.2023 14:20
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Российская фигуристка Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
Российская фигуристка Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
Спортсменка заняла 11-е место на чемпионате России.
04.08.2023 14:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийская чемпионка Загитова опубликовала видео своего танца, который «отражает её жизнь»
Спортсменка пока не объявляла о завершении карьеры.
04.08.2023 09:50
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Фигуристка Овсянкина заявила, что её вынудили покинуть группу Дениса Самохина
На бывшего партнёра спортсменка не держит зла
04.08.2023 08:33
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Тарасова считает, что Медведева не одна работала над вкладом в допуск России до ОИ-2018
Хоккейная сборная завоевала золото на Играх в Пхёнчхане.
03.08.2023 17:55
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Загитова рассказала, почему её любят фанаты
Алина участвовала в автограф-сессии в Сочи.
03.08.2023 17:49
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Тарасова прокомментировала победу бывших россиян Дэвис и Смолкина на турнире в США
Турнир прошёл в Лейк-Плэсиде.
03.08.2023 13:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дэвис и Смолкина в турнире в Лейк-Плэсиде
Татьяна Тарасова отреагировала на победу Дэвис и Смолкина в турнире в Лейк-Плэсиде
Ранее фигуристы получили грузинское гражданство. 
03.08.2023 11:14
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.