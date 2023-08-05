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Олимпийская чемпионка Щербакова вернулась к тренировкам после болезни

Ранее сообщалось, что фигуристка перенесла мононуклеоз.
Олимпийская чемпионка Щербакова вернулась к тренировкам после болезни
05 августа 2023 13:53
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова сообщила в социальных сетях, что вернулась к тренировкам, и поблагодарила болельщиков за поддержку во время болезни.

«Долгое время я не выходила на связь, и в первую очередь хочу сказать огромное спасибо своим болельщикам, потому что за это время я получила много добрых слов и тёплых пожеланий. Спасибо, что всегда рядом, всегда со мной и всегда поддерживаете меня. За меня можете не переживать, я уже приступила к тренировкам. Не всё сразу, но по чуть-чуть прихожу в себя», — сказала Щербакова в видео, опубликованном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Щербакова перенесла мононуклеоз. Спортсменка также пропускала прошлый сезон, так как восстанавливалась после операции на колене.

источник: «Советский спорт»
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