Дарья Усачёва покинула группу Тутберидзе и может закончить карьеру в скором времени

Российская фигуристка Дарья Усачёва покинула группу Этери Тутберидзе и планирует в ближайшее время завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, 17-летняя спортсменка сообщила о своём решении наставнику пару дней назад. Сообщается, что Дарья находится в шаге от того, чтобы объявить об окончании карьеры, поэтому не ищет новую тренерскую группу.

Добавим, что Усачёва является серебряным призёром Гран-при Skate America 2021. Она также выиграла серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2020 года. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу на юниорском финале Гран-при.