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Фигурист Мозалёв рассказал о проблемах с формой

Фигурист рассказал о подготовке к сезону.
06 августа 2023 13:47
автор: Александр Кожевников

Участник Олимпиады-2022 Андрей Мозалёв рассказал о своём физическом состоянии перед стартом нового сезона.

«Недавно поменял коньки, сейчас раскатываю новые. И ещё были проблемы со здоровьем, на несколько дней пах разболелся. Сейчас это всё прошло, но всё равно я пропустил 3-4 дня, и на подготовку у меня было около недели. Это немного, но я всё же не с нуля катаюсь.

Я не после отпуска, во всяком случае, был более-менее в форме. Но в новых коньках пока тяжеловато. Тем не менее я решил, что мне полезнее здесь выступить, для себя, для самомотивации», — приводит слова Мозалёва «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Мозалёв стал шестым на чемпионате России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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