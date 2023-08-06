Фигурист Мозалёв рассказал о проблемах с формой

Участник Олимпиады-2022 Андрей Мозалёв рассказал о своём физическом состоянии перед стартом нового сезона.

«Недавно поменял коньки, сейчас раскатываю новые. И ещё были проблемы со здоровьем, на несколько дней пах разболелся. Сейчас это всё прошло, но всё равно я пропустил 3-4 дня, и на подготовку у меня было около недели. Это немного, но я всё же не с нуля катаюсь.

Я не после отпуска, во всяком случае, был более-менее в форме. Но в новых коньках пока тяжеловато. Тем не менее я решил, что мне полезнее здесь выступить, для себя, для самомотивации», — приводит слова Мозалёва «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Мозалёв стал шестым на чемпионате России.