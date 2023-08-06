82-летняя Москвина рассказала об отношении к фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью выразила отношение к вышедшим фильмам «Барби» и «Оппенгеймер».

«Так, про это я слышала... Но я же не смотрела ни тот ни другой фильм! Про Оппенгеймера говорить не хочу, вы меня втягиваете в политическую подоплеку. (Улыбается.) А про куклу Барби знаю, конечно, у нас даже был показательный номер Barbie Girl. Если есть люди, дети, которые увлечены этим образом, для них он является ролевой моделью, пусть интересуются фильмом», - приводит слова Москвиной «Спорт-Экспресс».

Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» стали главными в кинопрокате этим летом за рубежом.