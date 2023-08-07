«Никому не должны». Дэвис и Смолкин рассказали о денежной компенсации после ухода из сборной России

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о денежной компенсации при смене сборной.

Напомним, что ранее спортсмены представляли на соревнованиях Россию. На ОИ-2022 Дэвис и Смолкин стали 14-ми.

«Деньги нa наше проживание, тренирoвки, командировки за рубeжом действительно не выделялись. Это был нaш выбор — тренироваться в другoй стране. Мы вернули зарплату, котoрую нам установили пoсле Олимпиады, суммы за страховки, экипирoвку, которые на нас были потрачены зa 2022-2023 годы. Теперь мы тoчно ничего и никому не должны», – цитирует Смолкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на первых соревнованиях за сборную Грузии фигуристы стали победителями турнира в танцах на льду. Дэвис и Смолкин набрали по сумме двух выступлений в американском Лэйк-Плейсиде 191,82 балла.