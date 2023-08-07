ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Никому не должны». Дэвис и Смолкин рассказали о денежной компенсации после ухода из сборной России

Спортсмены уже выступили на соревнованиях за новую команду.
«Никому не должны». Дэвис и Смолкин рассказали о денежной компенсации после ухода из сборной России
07 августа 2023 15:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали о денежной компенсации при смене сборной.

Напомним, что ранее спортсмены представляли на соревнованиях Россию. На ОИ-2022 Дэвис и Смолкин стали 14-ми.

«Деньги нa наше проживание, тренирoвки, командировки за рубeжом действительно не выделялись. Это был нaш выбор — тренироваться в другoй стране. Мы вернули зарплату, котoрую нам установили пoсле Олимпиады, суммы за страховки, экипирoвку, которые на нас были потрачены зa 2022-2023 годы. Теперь мы тoчно ничего и никому не должны», – цитирует Смолкина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что на первых соревнованиях за сборную Грузии фигуристы стали победителями турнира в танцах на льду. Дэвис и Смолкин набрали по сумме двух выступлений в американском Лэйк-Плейсиде 191,82 балла.

источник: «Спорт-Экспресс»
Тарасова считает, что не надо удерживать фигуристку Самоделкину в России
Тарасова считает, что не надо удерживать фигуристку Самоделкину в России
ФФККР пока не комментирует ситуацию.
07.08.2023 13:05
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
82-летняя Москвина рассказала об отношении к фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
Тренер высказалась о новинках мирового кинематографа.
06.08.2023 20:14
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Фигурист Мозалёв рассказал о проблемах с формой
Фигурист рассказал о подготовке к сезону.
06.08.2023 13:47
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Дарья Усачёва покинула группу Тутберидзе и может закончить карьеру в скором времени
В этом году спортсменке исполнилось 17 лет.
05.08.2023 23:05
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Олимпийская чемпионка Щербакова вернулась к тренировкам после болезни
Олимпийская чемпионка Щербакова вернулась к тренировкам после болезни
Ранее сообщалось, что фигуристка перенесла мононуклеоз.
05.08.2023 13:53
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Роднина — о смене гражданства фигуристкой Самоделкиной: это не потеря
Роднина — о смене гражданства фигуристкой Самоделкиной: это не потеря
Спортсменка будет представлять Казахстан.
05.08.2023 09:08
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Двукратный олимпийский чемпион объявил о скорой свадьбе
Личность своей избранницы фигурист не раскрыл.
04.08.2023 18:39
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Федерация фигурного катания России не отпускает Самоделкину в Казахстан
Cпортсменка несколько месяцев добивается смены гражданства.
04.08.2023 14:20
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Российская фигуристка Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
Российская фигуристка Самоделкина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан
Спортсменка заняла 11-е место на чемпионате России.
04.08.2023 14:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.