МОК опроверг положительную допинг-пробу у фигуристки Сотниковой на Олимпиаде 2014 года

Международный олимпийский комитет опроверг информацию о том, что олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сдала положительный допинг-тест на Играх в Сочи, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Ранее Сотникова фигуристка в интервью YouTube-каналу «Татарка FM» заявила, что у нее обнаружили допинг после Игр-2014, но вскрытие пробы Б показало отсутствие запрещенных веществ.

После интервью Олимпийский комитет Южной Кореи (KSOC) направил в МОК запрос по поводу положительной допинг-пробы.

«В МОК ответили, что допинг-проба А Сотниковой в 2014 году была отрицательной, крупная перепроверка проб российских спортсменов в 2017 году также не выявила допинговых нарушений со стороны Сотниковой. Образец допинг-пробы А Сотниковой никогда не давал положительного результата», - говорится в сообщении.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи, серебряную медаль завоевала фигуристка из Южной Кореи Ким Ю На.