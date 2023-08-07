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Диана Дэвис рассказала, почему она и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузию

Фигуристы выиграли в первом турнире под новым флагом.
07 августа 2023 19:40
автор: Максим Скороходов

Фигуристка Диана Дэвис рассказала, как она и Глеб Смолкин принимали решение о переходе в сборную Грузии.

Ранее спортсмены представляли на соревнованиях Россию. На ОИ-2022 Дэвис и Смолкин стали 14-ми.

«В декабре в интервью мы сказали, что не исключаем возможности смены гражданства, но ни о США, ни об Израиле речи не шло. Все это раздувалось «журналистами» и не имело никакого подтверждения под собой. Я уже однажды была откреплена за Грузию в 2016 году , когда каталась в одиночном, и уже тогда думала, что если менять страну, то это должна быть Грузия. У меня грузинские корни и я росла в грузинской семье, поэтому выбор для меня был очевиден», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Дэвис.

На первых соревнованиях за сборную Грузии пара стала победителем турнира в танцах на льду. Дэвис и Смолкин набрали по сумме двух выступлений в американском Лэйк-Плейсиде 191,82 балла.

источник: «Спорт-Экспресс»
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