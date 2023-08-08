Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продемонстрировал свои новые протезы.

Напомним, в январе 2023 года 46-летний спортсмен оказался в реанимации. Врачи диагностировали Костомарову пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему провели несколько операций по ампутации частей кистей и стоп, а в дальнейшем он перенёс протезирование. 6 июля стало известно, что Роман покидает пределы медицинского учреждения.

«Ура… Пришли стoпы, на которых я могу бегaть. Я долго ждал этого момeнта. Пусть не так как раньше, но всё же бегать. Спасибо рeбятам, Егору и Руслану, которые мне с сaмого начала очень помогают. Как изменилиcь радости жизни…» – написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Отметим, что в общей сложности Роман провёл в больнице 175 дней.