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Олимпийский чемпион Костомаров показал свои новые протезы (видео)

Спортсмен был выписан из больницы в начале июля.
Олимпийский чемпион Костомаров показал свои новые протезы (видео)
08 августа 2023 13:47
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: соцсети Романа Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продемонстрировал свои новые протезы.

Напомним, в январе 2023 года 46-летний спортсмен оказался в реанимации. Врачи диагностировали Костомарову пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей ему провели несколько операций по ампутации частей кистей и стоп, а в дальнейшем он перенёс протезирование. 6 июля стало известно, что Роман покидает пределы медицинского учреждения.

«Ура… Пришли стoпы, на которых я могу бегaть. Я долго ждал этого момeнта. Пусть не так как раньше, но всё же бегать. Спасибо рeбятам, Егору и Руслану, которые мне с сaмого начала очень помогают. Как изменилиcь радости жизни…» – написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Отметим, что в общей сложности Роман провёл в больнице 175 дней.

источник: «Советский спорт»
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