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Плющенко заявил, что Россия избалована фигурным катанием

Спортсмен сравнил с Китаем.
08 августа 2023 16:43
автор: Максим Скороходов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сравнил отношение к фигурному катанию в России и Китае.

«Мы давно выступаем в Китае. И я очень рад, что моё ледовое шоу — первое подобное мероприятие, которое состоялось здесь после пандемии. Рады, как всё проходит. Конечно, отношение болельщиков к фигуристам в России и Китае отличается. Но наша страна уже избалована фигурным катанием, разными шоу — у нас их много, и это здорово. Это наша культура», — приводит Sport24.ru слова Плющенко.

Команда Плющенко пять раз показала в столице Китая Пекине шоу «Лебединое озеро», столько же выступлений будет у представления «Щелкунчик».

Одними из звёзд шоу являются олимпийский чемпион Марк Кондратюк и призёр Игр в Пекине Александра Трусова.

источник: Sport24.ru
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