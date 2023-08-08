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Тарасова отреагировала на видео Романа Костомарова с новыми протезами 

Фигурист покинул пределы больницы в начале прошлого месяца. 
08 августа 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила информацию о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продемонстрировал в ролике свои новые протезы, благодаря которым теперь он может заниматься бегом.

«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Всё, что захочет — он сделает», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Добавим, в начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. В результате осложнений болезни и последующего некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать ему части кистей и стоп, чтобы сохранить тому жизнь. Затем фигурист перенёс ряд операций по протезированию и был выписан из больницы 6 июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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