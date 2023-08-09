Собянин объявил о скором открытии Центра фигурного катания Тутберидзе (фото)

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже в сентябре закончится строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе.

Центр будет открыт в Ясеневе на 5 месяцев раньше срока.

Концепцию и технические нюансы разрабатывали лучшие специалисты вместе с Тутберидзе.

Источник фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Центр будет занимать площадь порядка 21 тыс. кв. м. и состоять из двух ледовых арен, соревновательной и тренировочной, реабилитационного блока с зоной водных процедур, и нескольких залов: 10 хореографических, одного тренировочного с искусственным льдом, двух тренажерных и одного зала по акробатике.

При необходимости обе ледовые арены можно трансформировать под хоккейные.