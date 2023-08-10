Российский фигурист Артём Ковалёв назвал свой любимый прыжок

20-летний российский фигурист Артём Ковалёв поделился подробностями о подготовке к грядущему сезону.

«Мой любимый прыжок – это аксель. Александр Сергеевич Волков в детстве поставил мне очень правильную технику и даже сейчас после месячного перерыва у меня сразу получилось сделать прыжок. То есть буквально одна была попытка за тренировку — просто решил попробовать аксель, и мне удалось. Да, выехал кривовато, но тем не менее прыжок был на выезд», — заявил Артём Ковалёв в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Артём Ковалев является бронзовым призёром юниорского чемпионата России. В прошлом сезоне он стал победителем нескольких этапов Кубка России, а на национальном первенстве занял пятое место.