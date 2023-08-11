Загитова: не понимаю людей, которые ненавидят меня за то, что я обучаюсь чему-то новому

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к людям, которые её регулярно критикуют.

После того, как 21-летняя спортсменка начала посещать занятия по актерскому мастерству, многие пользователи раскритиковали эту затею.

«Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничего новому не учится, — он просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние. То, что я начала заниматься актерским мастерством, это потому, что я захотела научиться чему-то новому. Ни для кино, и ни для проекта. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», — заявила Загитова в своих социальных сетях.

На текущий момент фигуристка не участвует в соревнованиях, однако официально она не объявляла о завершении спортивной карьеры.