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Загитова: не понимаю людей, которые ненавидят меня за то, что я обучаюсь чему-то новому

В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.
11 августа 2023 10:18
автор: Виталий Овсянников

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к людям, которые её регулярно критикуют.

После того, как 21-летняя спортсменка начала посещать занятия по актерскому мастерству, многие пользователи раскритиковали эту затею.

«Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому, развиваюсь. Я считаю, что человек, который не идет вперед, ничего новому не учится, — он просто стоит на месте. И это самое ужасное состояние. То, что я начала заниматься актерским мастерством, это потому, что я захотела научиться чему-то новому. Ни для кино, и ни для проекта. Советую всем развиваться и пробовать что-то новое», — заявила Загитова в своих социальных сетях.

На текущий момент фигуристка не участвует в соревнованиях, однако официально она не объявляла о завершении спортивной карьеры.

источник: «Советский спорт»
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