Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Сегодня, 11 августа, в здании Минспорта РФ в честь Дня физкультурника состоялась церемония вручения государственных наград.

Российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе был вручен орден Александра Невского. Она получила его из рук министра спорта РФ Олега Матыцина по поручению президента Владимира Путина.

Тутберидзе была удостоена награды за успешную подготовку фигуристов, которые добились высоких результатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Её подопечные Анна Щербакова и Камила Валиева стали олимпийскими чемпионками. Ещё одна её ученица Александра Трусова завоевала серебряную медаль. В турнире спортивных пар подопечные Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место.