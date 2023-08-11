ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского

Церемония прошла в здании Минспорта.
Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
11 августа 2023 11:54
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 11 августа, в здании Минспорта РФ в честь Дня физкультурника состоялась церемония вручения государственных наград.

Российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе был вручен орден Александра Невского. Она получила его из рук министра спорта РФ Олега Матыцина по поручению президента Владимира Путина.

Тутберидзе была удостоена награды за успешную подготовку фигуристов, которые добились высоких результатов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Её подопечные Анна Щербакова и Камила Валиева стали олимпийскими чемпионками. Ещё одна её ученица Александра Трусова завоевала серебряную медаль. В турнире спортивных пар подопечные Тутберидзе Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место.

источник: «Советский спорт»
Загитова: не понимаю людей, которые ненавидят меня за то, что я обучаюсь чему-то новому
Загитова: не понимаю людей, которые ненавидят меня за то, что я обучаюсь чему-то новому
В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании.
11.08.2023 10:18
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Российский фигурист Артём Ковалёв назвал свой любимый прыжок
В 2022 году он становился победителем нескольких этапов Кубка России.
10.08.2023 12:35
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Собянин объявил о скором открытии Центра фигурного катания Тутберидзе (фото)
Собянин объявил о скором открытии Центра фигурного катания Тутберидзе (фото)
На 5 месяцев раньше срока.
09.08.2023 16:38
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Тарасова отреагировала на видео Романа Костомарова с новыми протезами 
Фигурист покинул пределы больницы в начале прошлого месяца. 
08.08.2023 20:13
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Плющенко заявил, что Россия избалована фигурным катанием
Спортсмен сравнил с Китаем.
08.08.2023 16:43
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Олимпийский чемпион Костомаров показал свои новые протезы (видео)
Олимпийский чемпион Костомаров показал свои новые протезы (видео)
Спортсмен был выписан из больницы в начале июля.
08.08.2023 13:47
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Российская фигуристка Самоделкина стала гражданство Казахстана в общем порядке
Российская фигуристка Самоделкина стала гражданство Казахстана в общем порядке
Спортсменка владеет четверными прыжками.
08.08.2023 12:15
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Диана Дэвис рассказала, почему она и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии
Фигуристы выиграли в первом турнире под новым флагом.
07.08.2023 19:40
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
МОК опроверг положительную допинг-пробу у фигуристки Сотниковой на Олимпиаде 2014 года
МОК опроверг положительную допинг-пробу у фигуристки Сотниковой на Олимпиаде 2014 года
Ранее официальный запрос по этому поводу был направлен Олимпийским комитетом Южной Кореи.
07.08.2023 19:05
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.