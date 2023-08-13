Фигуристка Загитова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем 

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что в настоящий момент имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, 21-летняя атлетка на открытой тренировке в московском парке «Зарядье» сообщила о том, что не может стоять на левой ноге. Во время тренировочного процесса на ногу Алины был наложен бандаж. На занятии он продемонстрировала серию упражнений и приняла участие в автограф-сессии.

Добавим, Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2018).