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Фигуристка Загитова призналась, что испытывает проблемы со здоровьем 

Об этом спортсменка сообщила на открытой тренировке в Москве. 
13 августа 2023 17:01
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что в настоящий момент имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации источника, 21-летняя атлетка на открытой тренировке в московском парке «Зарядье» сообщила о том, что не может стоять на левой ноге. Во время тренировочного процесса на ногу Алины был наложен бандаж. На занятии он продемонстрировала серию упражнений и приняла участие в автограф-сессии.

Добавим, Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2018).

источник: «РИА Новости»
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