Росляков сообщил, что Косторная и Куница вернулись к тренировкам после свадьбы

Наставник Алены Косторной и Георгия Куницы, Сергея Росляков рассказал, что пара возобновила тренировочный процесс после того, как поженилась.

Отметим, российские фигуристы сыграли свадьбу в субботу, 12 августа.

«Они уже вернулись на лед и тренируются. Я это вам говорю прям с тренировки, на данный момент они катают свою программу», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Добавим, что Косторная и Куница начали выступать в паре в начале текущего года. В 2020 году 19-летняя спортсменка стал чемпионкой Европы в одиночном катании.