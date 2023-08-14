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Росляков сообщил, что Косторная и Куница вернулись к тренировкам после свадьбы

Фигуристы заключили брак на прошлой неделе. 
14 августа 2023 14:07
автор: Глеб Шевяков

Наставник Алены Косторной и Георгия Куницы, Сергея Росляков рассказал, что пара возобновила тренировочный процесс после того, как поженилась.

Отметим, российские фигуристы сыграли свадьбу в субботу, 12 августа.

«Они уже вернулись на лед и тренируются. Я это вам говорю прям с тренировки, на данный момент они катают свою программу», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Добавим, что Косторная и Куница начали выступать в паре в начале текущего года. В 2020 году 19-летняя спортсменка стал чемпионкой Европы в одиночном катании.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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