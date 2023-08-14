Анна Щербакова высказалась о своём будущем в фигурном катании 

Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что не знает, будет ли принимать участие в профессиональных соревнованиях в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что Щербакова перенесла мононуклеоз. 19-летняя спортсменка также пропустила прошлый сезон в связи со своим восстановлением после операции на колене.

«Это самый трудный вопрос. У меня столько активностей, я очень много катаюсь в шоу. Сложно все совмещать, но у меня до сих пор нет четкого ответа по карьере — да или нет. Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, посмотрим, как будет дальше», — сообщила атлетка в интервью китайской фигуристке Чэнь Лу.

Добавим, Щербакова болела мононуклеозом около месяца. В начале августа она заявила, что вернулась к тренировкам в группе Этери Тутберидзе в Новогорске. Анна является олимпийской чемпионкой 2022 года и победительницей чемпионата мира по фигурном катанию (2021).