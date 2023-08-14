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Энберт верит, что Костомаров вернётся на лёд

Роману ампутировали части кистей и стоп.
Энберт верит, что Костомаров вернётся на лёд
14 августа 2023 19:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: Соцсети Романа Костомарова

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что верит в возвращение олимпийского чемпиона Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. В результате осложнений болезни и последующего некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать ему части кистей и стоп, чтобы сохранить тому жизнь. Затем фигурист перенёс ряд операций по протезированию и был выписан из больницы 6 июля.

источник: «Газета.Ru»
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