Энберт верит, что Костомаров вернётся на лёд

Российский фигурист Александр Энберт заявил, что верит в возвращение олимпийского чемпиона Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, — эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

В начале 2023 года Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. В результате осложнений болезни и последующего некроза тканей врачи были вынуждены ампутировать ему части кистей и стоп, чтобы сохранить тому жизнь. Затем фигурист перенёс ряд операций по протезированию и был выписан из больницы 6 июля.