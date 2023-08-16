Юниорская сборная России по фигурному катанию представит контрольные прокаты

Юниорская сборная России по фигурному катанию до конца августа представит контрольные прокаты, сообщает «Первый канал».

Первыми в Новогорске выступят юноши, они 16 августа в 17:00 (здесь и далее время московское) покажут короткие программы, а на следующий день в 15:00 – произвольные.

17 августа в 17:00 с короткими программами выступят девушки, которые спустя день в 15:00 покажут и произвольные программы.

24 и 25 августа в 15:00 короткие и произвольные программы покажут пары, а 29 и 30 августа также в 15:00 пройдут ритм-танец и произвольный танец у юниоров в дисциплине танцы на льду.