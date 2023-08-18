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Российская фигуристка Самоделкина может выступать на внутренних соревнованиях Казахстана

8 августа стало известно, что спортсменка получила новое гражданство.
Российская фигуристка Самоделкина может выступать на внутренних соревнованиях Казахстана
18 августа 2023 10:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Российская фигуристка Софья Самоделкина как гражданка Казахстана имеет право выступать на внутренних стартах, сообщает «Матч ТВ».

На международные соревнования Казахстан заявлять спортсменку не может, так как Самоделкина не получила разрешения на смену спортивного гражданства от Федерации фигурного катания на коньках России.

Самоделкина тренируeтся в школе ЦСКА под руковoдством Светланы Соколoвской. Софья является серебряным пpизёром этапа Гран-при срeди юниоров-2021, который прoходил в Словении.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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