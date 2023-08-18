Косторная ответила, будет ли она в паре с Куницей выступать в контрольных прокатах сборной России

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос по поводу того, будет ли она вместе со своим партнёром и мужем Георгием Куницей участвовать в контрольных прокатах национальной команды России.

Отметим, 12 августа пара поженилась и спустя пару дней вернулась к тренировкам на льду под руководством своего тренера Сергея Рослякова.

«Не знаю. Насчет соревнований могу сказать точно — будем участвовать. Насчет прокатов — не знаю», — рассказала фигуристка в опубликованном в соцсетях видео.

Напомним, что контрольные прокаты сборной России состоятся в Москве и продлятся с 16 по 17 сентября.