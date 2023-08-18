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Алина Загитова рассказала о пугающей попытке знакомства с ней 

Спортсменка назвала тот случай «криминальным».
Алина Загитова рассказала о пугающей попытке знакомства с ней 
18 августа 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что с ней пытались познакомиться пугающим и даже «криминальным» образом. Об этом 21-летняя атлетка рассказала в выпуске «Шоу Воли», который будут транслировать на ТВ в воскресенье, 20 августа.

«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня все время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!» – сообщила Загитова в эфире программы.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).

источник: «Советский спорт»
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