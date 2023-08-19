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Туктамышева рассказала о своих программах на новый сезон

При этом произвольная программа останется прежней.
19 августа 2023 12:59
автор: Александр Кожевников

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла детали своих программ на следующий сезон.

«Не волнуюсь, что позже начали обкатывать программы на новый сезон. Времени на всё хватает — было бы желание. Сейчас как раз буду выступать в других шоу, там начну накатывать в том числе те программы, которые будут мне нужны в сезоне. Что касается произвольной, то оставим её прежней. А короткая будет почти новой. В каком-то исполнении её уже видели, но это была не короткая программа», — приводит слова Туктамышевой «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Туктамышевой поставит новые программы хореограф Илья Авербух.

Напомним, Елизавета Туктамышева первым решением тренерского совета была включена в основной состав сборной России на сезон-2023/24.

источник: «РИА Новости»
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