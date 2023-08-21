Загитова заявила, что ей неважна внешность будущего мужа

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что в настоящее время она уделяет время только саморазвитию и тренировкам, а не поиску будущего мужа.

Именитая фигуристка приняла участие в программе «Шоу Воли» на ТНТ, где рассказала о том, что для неё не имеет значение внешность будущего избранника.

«Блондины, брюнеты или подкачанные? На самом деле я поняла, что это, наверное, неважно, скорее всего. Ну, у меня мало опыта просто было, я ещё пока не разобралась. Главное сейчас – развитие, там, саморазвитие, тренировки, это всё», – заявила Загитова во время шоу.

Напомним, 21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.