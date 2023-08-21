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Фигурист Игорь Ерёменко объяснил, почему решил возобновить карьеру

Спортсмен полтора года отработал тренером.
21 августа 2023 17:41
автор: Александр Кожевников

Российский фигурист Игорь Еремёнко рассказал, почему он решил вернуться в спорт.

«К перспективе чисто тренерской работы я всегда относился с некоторым скептицизмом. Это, в моём понимании, не столько профессия, сколько призвание. То есть между понятиями «хороший спортсмен» и «хороший тренер» знак равенства не стоит.

И тут мне поступил звонок с предложением попробовать встать в пару с Аннабель. Я растерялся. Попросил неделю, чтобы всё обдумать. Понимал, что вернуться в спортивную жизнь будет очень и очень непросто. Я понял, что, если хотя бы не попробую воспользоваться возможностью запрыгнуть в последний вагон, потом буду очень сильно жалеть», - приводит слова Ерёменко RT.

В сезоне-2023/2024 Ерёменко будет выступать с Аннабель Морозов, пара тренируется у Анжелики Крыловой.

источник: «RT на русском»
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