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Фигуристка Усачёва призналась, что хочет заняться тренерской деятельностью 

Ранее сообщалось, что россиянка может завершить карьеру в фигурном катании. 
21 августа 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила, что её привлекает работа в качестве тренера и она может заняться этой деятельностью в будущем.

Ранее появилась информация, что 17-летняя спортсменка покинула группу Этери Тутберидзе и рассматривает возможность завершить карьеру в фигурном катании в ближайшее время.

В настоящий момент Дарья руководит фигуристами I.S.A вместе с Морисом Квителашвили, Денисом Ходыкиным, Станиславой Константиновой, Ольгой Филипповой.

«Как себя чувствую в роли тренера? На удивление уверенно. Мне очень нравится. В детстве я думала: «Нет, не хочу быть тренером». Сейчас мне нравится. Причем не важно, тренером каких возрастов. Понятное дело, что со старшими попроще, они головой вникают больше. Маленькие головой не понимают часто. С ними повеселее: придуриваются, их надо отрезвлять часто. Мне хотелось бы и хореографом быть, и тренером по прыжкам. У нас все тренеры тоже как бы были разделены, но при этом каждый по всему говорил. Если ты хороший тренер, то у тебя знания везде есть», – приводит слова Усачёвой «Матч ТВ».

Добавим, что Усачёва является серебряным призёром Гран-при Skate America 2021. Она также выиграла серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2020 года. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу на юниорском финале Гран-при.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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