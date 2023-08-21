Губерниев уверен, что подходит по типажу фигуристке Алине Загитовой 

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о типаже мужчины, который бы ей подошёл.

Ранее 21-летняя атлетка в эфире программы «Шоу Воли» сообщила, что ей неважна внешность её будущей второй половинки.

«Я поддержу Алину! Действительно, ей неважен типаж мужчины. Но всегда чувствовалось, что ее большего всего и сильнее всего привлекает мой типаж: высокий, симпатичный, волевой, мускулистый, на ЗОЖе, на стиле, на сексе. Алина подспудно делает абсолютно правильный выбор в пользу таких, как я. Но обо мне мечтать не приходится, потому что мое сердце занято другой», — приводит слова 48-летнего комментатора «Матч ТВ».

Добавим, Загитова является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018).