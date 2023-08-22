Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова угодила в скандал.

Автомобиль спортсменки проехал пешеходный переход на красный свет. К слову, это не единственное возможное нарушение фигуристки в данном инциденте, ведь данный момент она снимала на видео для социальных сетей. Уже по опубликованному ею кадрам было видно нарушение правил.

Ни на одном из опубликованных в интернете видео нельзя точно сказать, что за рулем машины была именно Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионата мира (2019) и Европы (2018).