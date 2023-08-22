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«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой

Фигуристка проехала на красный свет.
22 августа 2023 19:58
автор: Александр Кожевников

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг фигуристки Алины Загитовой.

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Наверное, со всеми людьми различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, спортсменка проехала пешеходный переход на красный свет. К слову, это не единственное нарушение спортсменке в данном инциденте, ведь в данный момент она снимала видео для социальных сетей. Уже по опубликованному ею кадрам было видно нарушение правил.

источник: «Спорт-Экспресс»
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
К счастью, никто не пострадал.
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