«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал вокруг фигуристки Алины Загитовой.

«Я советую Алине Загитовой быть умнее. Не нарушать правила дорожного движения и быть законопослушной гражданкой. Наверное, со всеми людьми различные неприятности, и уж точно не надо выкладывать это в социальные сети. Мне кажется, ей надо извиниться и сообщить всем, что отныне она будет ездить только на зеленый. Я скажу Алине Загитовой, что не надо ездить на красный свет. Нужно соблюдать правила дорожного движения, и будет ей счастье», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, спортсменка проехала пешеходный переход на красный свет. К слову, это не единственное нарушение спортсменке в данном инциденте, ведь в данный момент она снимала видео для социальных сетей. Уже по опубликованному ею кадрам было видно нарушение правил.