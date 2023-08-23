Костомаров поблагодарил болельщиков после выступления в ледовом шоу Авербуха

Российский фигурист Роман Костомаров после окончания ледового шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи поблагодарил своих болельщиков.

«Спасибо за все теплые пожелания мне, за то, что все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное! Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — цитирует Костомарова издание Sport24.

Напомним, вчера, 22 августа, Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, ампутаций стоп и протезирования появился на льду.

46-летний спортсмен появился на ледовой арене во время гала-шоу Ильи Авербуха под названием «Письма любви». Мероприятия проходит в Сочи.

Олимпийский чемпион принял участие в номере со своей женой Оксаной Доминой: он вышел к супруге в конце представления в обуви. Пара обнялась и вместе покинула площадку. Публика восторженно отреагировала овациями на данный номер.