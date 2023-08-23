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Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД

Знаменитой фигуристке грозит штраф или лишение прав.
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
23 августа 2023 12:26
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может заплатить штраф или быть лишена водительских прав, если будет установлено, что она нарушила правила дорожного движения.

Ранее фигуристка сняла видеоролик, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz, и опубликовала его в своих социальных сетях. Пользователи обнаружили, что Загитова проехала на красный свет.

Юрист Сергей Радько пояснил, что в некоторых случаях ей грозит лишение прав.

«Если нарушение имело место быть, если это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа. Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством. Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», — сказал Радько в интервью «Газета.Ру».

Напомним, 21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.

источник: «Газета.Ru»
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