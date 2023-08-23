ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фигуристка Худайбердиева рассказала, как Жулин матом донес до нее смысл работы

Спортсменка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.
23 августа 2023 12:35
автор: Виталий Овсянников

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о своем наставнике Александре Жулине.

«Какую главную вещь от Жулина я усвоила за несколько месяцев работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Работай с этим ощущением», — сказала спортсменка в интервью РИА Новости.

Напомним, что спортсменка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. В минувшем сезоне 20-летняя Елизавета Худайбердиева со своим партнером стали чемпионами России.

источник: «РИА Новости»
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Знаменитой фигуристке грозит штраф или лишение прав.
23.08.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Худайбердиева призналась, что выиграла чемпионат России с отравлением
Спортсменка и ее партнер выступает под руководством тренера Александра Жулина.
23.08.2023 11:17
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Костомаров поблагодарил болельщиков после выступления в ледовом шоу Авербуха
Роман показал совместный номер со своей супругой Оксаной Домниной.
23.08.2023 11:03
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации стоп
Фигурист вышел на площадку под аплодисменты публики.
22.08.2023 21:42
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
Фигуристка проехала на красный свет.
22.08.2023 19:58
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
К счастью, никто не пострадал.
22.08.2023 19:52
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Кира Трофимова рассказала, как участие в ледовых шоу Плющенко влияет на соревнования
Юная спортсменка тренируется в академии Плющенко.
22.08.2023 14:53
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Губерниев уверен, что подходит по типажу фигуристке Алине Загитовой 
Журналист рассказал, какие черты мужчины могли бы привлечь российскую спортсменку. 
21.08.2023 22:02
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Фигуристка Усачёва призналась, что хочет заняться тренерской деятельностью 
Ранее сообщалось, что россиянка может завершить карьеру в фигурном катании. 
21.08.2023 18:19
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.