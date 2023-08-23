Фигуристка Худайбердиева рассказала, как Жулин матом донес до нее смысл работы

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о своем наставнике Александре Жулине.

«Какую главную вещь от Жулина я усвоила за несколько месяцев работы? Он сказал: «******** (отвали) от себя. Не трогай. Расслабься. Ты классная. Работай с этим ощущением», — сказала спортсменка в интервью РИА Новости.

Напомним, что спортсменка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. В минувшем сезоне 20-летняя Елизавета Худайбердиева со своим партнером стали чемпионами России.