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Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД

Фигуристка может получить штраф или лишиться водительских прав.
Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД
23 августа 2023 15:27
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящий момент являющаяся депутатом Госдумы, заявила, что фигуристке Алине Загитовой необходимо заплатить штраф за езду на красный свет светофора.

Ранее фигуристка сняла видеоролик, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz, и опубликовала его в своих социальных сетях. Пользователи обнаружили, что Загитова проехала на красный свет.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — сказала Журова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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