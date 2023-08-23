Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящий момент являющаяся депутатом Госдумы, заявила, что фигуристке Алине Загитовой необходимо заплатить штраф за езду на красный свет светофора.

Ранее фигуристка сняла видеоролик, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz, и опубликовала его в своих социальных сетях. Пользователи обнаружили, что Загитова проехала на красный свет.

«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще‑то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — сказала Журова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.