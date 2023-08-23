ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фигуристка Нугуманова призналась, что отказала в свидании рэперу Navai 

По словам спортсменки, она старается избегать знакомств на улице. 
23 августа 2023 16:12
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, как складываются её отношения с мужчинами.

«Много сообщений в директ, я не отвечаю. Часто еду на машине, и парни опускают стекла, пытаются познакомиться, просят номер телефона. Особо не знакомлюсь, если честно. Однажды получила сообщение от Navai. Написал, что приедет за мной на Мерседесе, что у него Гелендваген. А я тогда была амбассадором этой марки автомобилей. Ответила: извини, но у меня есть свой Мерседес», – приводит слова 20-летней фигуристки «Матч ТВ».

За свою карьеру в фигурном катании Нугуманова стала серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров, завоевала бронзовую медаль на турнире Warsaw Cup в 2019 году и стала пятой на Гран-при России в 2020-м. Имеет звание мастера спорта России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Ирина Роднина оценила появление на льду Романа Костомарова в шоу Авербуха
Роман вышел на лёд впервые после ампутации.
23.08.2023 16:43
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД
Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД
Фигуристка может получить штраф или лишиться водительских прав.
23.08.2023 15:27
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Фигуристка Худайбердиева рассказала, как Жулин матом донёс до неё смысл работы
Спортсменка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.
23.08.2023 12:35
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Знаменитой фигуристке грозит штраф или лишение прав.
23.08.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Худайбердиева призналась, что выиграла чемпионат России с отравлением
Спортсменка и ее партнер выступает под руководством тренера Александра Жулина.
23.08.2023 11:17
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Костомаров поблагодарил болельщиков после выступления в ледовом шоу Авербуха
Роман показал совместный номер со своей супругой Оксаной Домниной.
23.08.2023 11:03
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации стоп
Фигурист вышел на площадку под аплодисменты публики.
22.08.2023 21:42
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
Фигуристка проехала на красный свет.
22.08.2023 19:58
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
К счастью, никто не пострадал.
22.08.2023 19:52
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.