Фигуристка Нугуманова призналась, что отказала в свидании рэперу Navai 

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, как складываются её отношения с мужчинами.

«Много сообщений в директ, я не отвечаю. Часто еду на машине, и парни опускают стекла, пытаются познакомиться, просят номер телефона. Особо не знакомлюсь, если честно. Однажды получила сообщение от Navai. Написал, что приедет за мной на Мерседесе, что у него Гелендваген. А я тогда была амбассадором этой марки автомобилей. Ответила: извини, но у меня есть свой Мерседес», – приводит слова 20-летней фигуристки «Матч ТВ».

За свою карьеру в фигурном катании Нугуманова стала серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров, завоевала бронзовую медаль на турнире Warsaw Cup в 2019 году и стала пятой на Гран-при России в 2020-м. Имеет звание мастера спорта России.