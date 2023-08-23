ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ирина Роднина оценила появление на льду Романа Костомарова в шоу Авербуха

Роман вышел на лёд впервые после ампутации.
23 августа 2023 16:43
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от появления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — цитирует Роднину RT.

Напомним, вчера, 22 августа, Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, ампутаций стоп и протезирования появился на льду.

46-летний спортсмен появился на ледовой арене во время гала-шоу Ильи Авербуха под названием «Письма любви». Мероприятия проходит в Сочи.

Олимпийский чемпион принял участие в номере со своей женой Оксаной Доминой: он вышел к супруге в конце представления в обуви. Пара обнялась и вместе покинула площадку. Публика восторженно отреагировала овациями на данный номер.

источник: «RT на русском»
Фигуристка Нугуманова призналась, что отказала в свидании рэперу Navai 
По словам спортсменки, она старается избегать знакомств на улице. 
23.08.2023 16:12
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД
Депутат Журова призывает наказать Загитову за нарушение ПДД
Фигуристка может получить штраф или лишиться водительских прав.
23.08.2023 15:27
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Фигуристка Худайбердиева рассказала, как Жулин матом донёс до неё смысл работы
Спортсменка выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным.
23.08.2023 12:35
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Юрист Радько заявил, что Загитову могут лишить прав за нарушение ПДД
Знаменитой фигуристке грозит штраф или лишение прав.
23.08.2023 12:26
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Худайбердиева призналась, что выиграла чемпионат России с отравлением
Спортсменка и ее партнер выступает под руководством тренера Александра Жулина.
23.08.2023 11:17
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Костомаров поблагодарил болельщиков после выступления в ледовом шоу Авербуха
Роман показал совместный номер со своей супругой Оксаной Домниной.
23.08.2023 11:03
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Роман Костомаров впервые вышел на лёд после ампутации стоп
Фигурист вышел на площадку под аплодисменты публики.
22.08.2023 21:42
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
«Советую быть умнее». Губерниев высказался об инциденте с Загитовой
Фигуристка проехала на красный свет.
22.08.2023 19:58
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
Автомобиль с Загитовой проехал пешеходный переход на красный свет (видео)
К счастью, никто не пострадал.
22.08.2023 19:52
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.