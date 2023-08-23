Ирина Роднина оценила появление на льду Романа Костомарова в шоу Авербуха

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от появления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернется. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — цитирует Роднину RT.

Напомним, вчера, 22 августа, Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни, ампутаций стоп и протезирования появился на льду.

46-летний спортсмен появился на ледовой арене во время гала-шоу Ильи Авербуха под названием «Письма любви». Мероприятия проходит в Сочи.

Олимпийский чемпион принял участие в номере со своей женой Оксаной Доминой: он вышел к супруге в конце представления в обуви. Пара обнялась и вместе покинула площадку. Публика восторженно отреагировала овациями на данный номер.