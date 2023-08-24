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Дзюдоист Носов заявил, что Алина Загитова должна фильтровать публикации в соцсетях

Мнение бывшего депутата Государственной думы.
24 августа 2023 11:48
автор: Виталий Овсянников

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой не стоит публиковать в своих социальные сети все, что происходит в её жизни.

Ранее фигуристка сняла видеоролик, находясь за рулем своего автомобиля Mercedes-Benz, и опубликовала его в своих социальных сетях. Пользователи обнаружили, что Загитова проехала на красный свет.

«Проезд на красный свет, к счастью, регламентируется законом, но не стоит забывать и о моральных нормах. Когда водитель снимает себя во время движения, это чревато серьезными последствиями. Проезжать на красный по пешеходному переходу, держа в руках телефон, а затем публикуя все в открытом доступе — тут слова излишни. Публичные люди должны тщательно фильтровать то, чем они делятся с соцсетях, ведь за ними наблюдают дети. Хочется надеяться, что для Загитовой этот поступок будет самым страшным, что она сделала и сделает в своей жизни», — сказал Носов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой мира 2018 года по фигурному катанию и победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года она приостановила свою спортивную карьеру.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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