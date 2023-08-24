Сборная США требует, чтобы их представитель присутствовал на рассмотрении дела Валиевой

Участники командного турнира Олимпийски игр в Пекине от сборной США требуют, чтобы их представитель присутствовал на рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой, которое пройдет в CAS c 26 сентября по 29 сентября.

Соответствующее письмо к суду опубликовала журналистка USA Today Кристин Бреннан. Оно подписано Натаном Ченом, Винсентом Чжоу, Брэндоном Фрейзером, Мэдисон Чок и Мэдисон Хаббел.

Американцы также просят, чтобы до слушаний допустили представителей Японии и Канады, чьи сборные заняли на Олимпиаде третье и четвертое место соответственно. США были вторыми вслед за российскими фигуристами.

Фигуристка в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото.

WADA требует четырехлетней дисквалификации фигуристки.