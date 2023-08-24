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Чемпионка мира в тройном прыжке объяснила, почему не считает Тутберидзе великим тренером

Чен сравнивает с мастодонтами фигурного катания.
24 августа 2023 19:34
автор: Максим Скороходов

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещениях Иоланда Чен, в настоящий момент являющаяся спортивном комментатором, объяснила, почему не считает Этери Тутберидзе великим тренером.

«Она прекрасный тренер, но я говорю про количество чемпионов. Мне нравится, что у нее есть система, пусть даже жесткая. Но чтобы стать великим – нужно проработать на этом уровне много лет.

Тарасова, Чайковская, Мишин, Москвина, Покровская, Винер, Стыркина, Загорулько – это мастодонты. Они десятилетиями воспитывали чемпионов. Этери Георгиевна пока в этот ряд явно не встает», - сказала Чен в интервью Sports.ru.

Чен воспитала четыре олимпийских чемпионки Юлию Липницкую (командный турнир Сочи-2014), Алину Загитову (Пхенчхан-2018), Камилу Валиеву (командный турнир Пекина-2022) и Анну Щербакову (Пекин-2022). При этом две ученицы Тутберидзе также стали серебряными призерами Олимпиад: Евгения Медведева и Александра Трусова.

Валиева может быть лишена золотой медали из положительной допинг-пробы, которая была сдана до начала Игр-2022.

источник: Sports.ru
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