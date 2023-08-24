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Дарья Усачёва рассказала, чем планирует заниматься после приостановки карьеры

Спортсменка не выступает с 2021 года.
24 августа 2023 22:52
автор: Александр Кожевников

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, чем планирует заниматься после приостановки карьеры.

«Катать в шоу, куда позовут. Вроде как должна поехать зимой в тур с Ильёй Авербухом. Хочу долго кататься, поддерживать форму. Я восстановила тройные, каскады 3-3. Я хочу помочь детям передать свой опыт, чтобы он не пропадал зря. У меня есть что вложить в юное поколение», — приводит слова Усачёвой Sport24.

Напомним, в ноябре 2021 года во время раскатки перед исполнением короткой программы в рамках Гран-при Японии Усачёва упала после исполнения одного из прыжков и покинула лёд на руках врача. Позже у россиянки диагностировали стрессовый перелом бедра.

источник: Sport24.ru
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