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Канадская фигуристка, выступавшая на ОИ-2014 в Сочи, погибла в автокатастрофе

В 2022 года у спортсменки родился сын.
Канадская фигуристка, выступавшая на ОИ-2014 в Сочи, погибла в автокатастрофе
27 августа 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Стало известно о гибели бывшей канадской фигуристки Александры Пол.

Как сообщает CBC, 31-летняя спортсменка попала в ДТП в провинции Онтарио. Автомобиль фигурист и еще несколько машин врезались в грузовик. Пол находилась в машине с сыном.

Александра скончалась на месте. Ее сын находится в госпитале, жизни мальчика ничего не угрожает.

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. На Олимпиаде-2014 в Сочи они заняли 18-е место.

Дуэт завершил карьеру в 2016 году и Александра вышла замуж за Ислама.

источник: CBC.ca
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