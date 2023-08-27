Канадская фигуристка, выступавшая на ОИ-2014 в Сочи, погибла в автокатастрофе

Стало известно о гибели бывшей канадской фигуристки Александры Пол.
Как сообщает CBC, 31-летняя спортсменка попала в ДТП в провинции Онтарио. Автомобиль фигурист и еще несколько машин врезались в грузовик. Пол находилась в машине с сыном.
Александра скончалась на месте. Ее сын находится в госпитале, жизни мальчика ничего не угрожает.
Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. На Олимпиаде-2014 в Сочи они заняли 18-е место.
Дуэт завершил карьеру в 2016 году и Александра вышла замуж за Ислама.
источник: CBC.ca