Канадская фигуристка, выступавшая на ОИ-2014 в Сочи, погибла в автокатастрофе

Стало известно о гибели бывшей канадской фигуристки Александры Пол.

Как сообщает CBC, 31-летняя спортсменка попала в ДТП в провинции Онтарио. Автомобиль фигурист и еще несколько машин врезались в грузовик. Пол находилась в машине с сыном.

Александра скончалась на месте. Ее сын находится в госпитале, жизни мальчика ничего не угрожает.

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. На Олимпиаде-2014 в Сочи они заняли 18-е место.

Дуэт завершил карьеру в 2016 году и Александра вышла замуж за Ислама.