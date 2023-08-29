Тренер пропавшей Горбачевой запрещала фигуристке общаться с близкими на протяжении трёх лет

Бабушка пропавшей российской фигуристки Алины Горбачевой сообщила, что на протяжении последних трех лет тренер Софья Федченко запрещала спортсменке общаться и видеться с родственника.

«Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем», — приводит слова женщины «Комсомольская правда».

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.