«Рано думать о плохом». Детский омбудсмен Москвы — о пропаже Горбачёвой

Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребёнка в Москве, сообщила, что держит на контроле ситуацию с пропавшей российской фигуристкой Алиной Горбачёвой.

«Ребёнок находился в жёстком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать… Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, её ищут», – приводит слова Ярославской «РИА Новости Спорт».

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.