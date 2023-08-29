Тренер Мишина считает, что Горбачеву после тренировки должны были встретить родители

Тренер СШОР «Звездный лед» Татьяна Мишина отреагировала на пропажу российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Очень ужасная новость. Будем надеяться, что с девочкой все будет хорошо. Главное, чтобы она была жива и здорова. В таком возрасте, особенно девочки, должны быть под контролем. На тренировки и с тренировок их должны провожать и встречать мамы, папы, бабушки, дедушки», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.