Тренер «Чкалов-Арены» удивлена тому, что Горбачёва пошла в сторону парка и реки

Тренер катка «Чкалов-Арена» Ольга Колчанова отреагировала на пропажу российской фигуристки Алины Горбачевой.

«К сожалению или к радости моей, ушла вчера с работы раньше, чем все это произошло. Единственное, странно, что ребенок пошел в сторону парка и реки, когда все знают, что там находится стройка и строящиеся объекты», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.