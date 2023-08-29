В церкви, рядом с которой пропала 16-летняя Горбачёва, рассказали, видели ли её

Администратор группы церкви в честь святого равноапостольного великого князя Владимира в телеграмме Валентин Михирёв рассказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта», видели ли прихожане пропавшую действующую чемпионку России среди юниоров по фигурному катанию Алину Горбачёву.

«В группе прихожан активно обсуждается новость. И люди опубликовали призыв о помощи. Если кто-то видел, сообщит в соответствующие органы. Мы тоже переживаем за ситуацию и желаем, чтобы девочка нашлась живой и невредимой. Пока никто не видел, в группе об этом не писали», - отметил Михирёв.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачева во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.