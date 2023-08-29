Отец исчезнувшей Горбачёвой отправился в Москву на поиски дочери

Дмитрий Горбачёв, отец российской фигуристки Алины Горбачёвой, прокомментировал пропажу своей дочери в Москве.

«Естественно, я в курсе пропажи. Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь её искать. Но знаете, там такая информация пошла, что я не хочу комментировать», — приводит слова мужчины «Комсомольская правда».

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачёва во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.