Кассир кафе, в котором видели Горбачёву, подтвердила, что фигуристка была в заведении

Кассир кафе на Волоколамском шоссе, в котором камеры наблюдения зафиксировали пропавшую в понедельник, 28 августа, российскую фигуристку Алину Горбачёву, подтвердила, что спортсменка посетила заведение днём 29 августа.

«В первый раз она за одним столиком сидела, потом за другим. Выходила ненадолго, минут на 15-20. Она покупала кофе и горячий напиток. Из еды ничего не помню. Не видела, куда она пошла потом. Абсолютно не знала, что её ищут», — приводит слова кассира кафе «РИА Новости Спорт».

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачева во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.