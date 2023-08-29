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Жулин — о пропавшей Горбачёвой: девочки в её возрасте часто убегают из дома

16-летнюю фигуристку ищут со вчерашнего дня.
29 августа 2023 20:40
автор: Никита Плохих

Девушки в возрасте пропавшей Алины Горбачёвой часто сбегают из дома после конфликта с родителями, заявил тренер по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«В любой семье можно встретить такое, что ребёнок обижается на родителей и куда-то убегают. В её возрасте девушки так часто поступают. Просто в наше неспокойное время лучше этого не делать. Если честно, я сейчас очень переживаю за эту ситуацию и тайно надеюсь, что она пересидела где-то у подружки. Но мне тогда непонятно, почему она не звонит. Пугают и эти вещи, которые нашли на берегу реки. Ситуация, конечно, очень серьёзная. Я дико не завидую ни тренеру, ни маме. В такой ситуации, наверное, не хотел бы оказаться ни один человек», – сказал Жулин.

В понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене», которая расположена в районе Тушинского аэрополя, и ушла в сторону Владимирской церкви.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачёва во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.

источник: «Советский спорт»
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