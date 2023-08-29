Василиса Кагановская прокомментировала пропажу Алины Горбачёвой

Российская фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала пропажу 16-летней Алины Горбачёвой.

«Я счастлива, что с Алиной всё хорошо! Думаю, ей сейчас необходима поддержка, а не осуждения. Мы не знаем и не можем знать всей ситуации», - написала Кагановская в социальной сети.

Напомним, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

На пляже были обнаружены носки, предположительно, принадлежащие фигуристке. При этом планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами так и не были обнаружены.

Позднее прокуратура Москвы сообщила, что Горбачева во вторник, 29 августа, заходила в одно из кафе на Волоколамском шоссе. Она попала на камеры видеонаблюдения.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.